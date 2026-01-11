Kayseri\'de Eğitime Kar Engeli

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Pınarbaşı ve Sarız Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak tarihinde eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacak. - KAYSERİ