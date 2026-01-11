Kayseri'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
11.01.2026 23:34
Pınarbaşı ve Sarız'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi, engelli ve hamileler izinli.

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Pınarbaşı ve Sarız Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak tarihinde eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri'de Eğitime Kar Engeli
