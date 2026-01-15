Kayseri\'de Engelli Bebek Yatağında Ölü Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 buçuk yaşındaki engelli bebek, yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'ta meydana gelen olayda, engelli olan 1 buçuk yaşındaki E.H.'yi ebeveynleri yatağında hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.H.'nin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ