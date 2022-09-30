Söz konusu şüphelilerden 2'sinin polis memurluğundan, 1'inin öğretmenlikten ihraç edildiği, 3'ünün özel sektör çalışanı ve 3'ünün de örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kuran eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün, firari olarak aranan ve sözde güvenli olarak tabir edilen "örgüt evlerinde" kaldıkları belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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