Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
