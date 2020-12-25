Kayseri'de gurbetçiyi dolandıran 3 kardeş tutuklandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları gurbetçi S.K.'nın 150 bin Euro ve 20 bin dolarını alarak kaçan 3 kardeş, polisin çalışması sonucu gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Gurbetçi S.K'yı geçen 18 Aralık'ta arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, S.K'nın adının suç örgütüne karıştığını iddia ederek, para istedi. S.K. da banka ve evde bulunan 150 bin Euro ve 20 bin doları evine yakın çöp konteynerinin yanına poşet içinde bıraktı. Paraları alan şüpheliler, kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan S.K., polise şikayette bulundu.