Kayseri'de Hacılar ilçesine yapılacak Kur'an Kursu için protokol imzalandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesine hayırsever desteği ile yapılacak olan Kur'an kursunun protokolü imzalandı.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında düzenlenen protokol imza törenine Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, hayırsever Hacı Ali Baktır ve kardeşleri Necmettin, Şükrü ve Zafer Baktır katıldı.

Özdoğan burada yaptığı konuşmada Kur'an kursunun arsasının belediyemiz tarafından tahsis edildiği belirtti.

Kurs inşaatını da hayırsever aile tarafından karşılanacağını vurgulayan Özdoğan, "Protokolümüzle birlikte inşaatımız başlayacak. Burada yavrularımız gençlerimiz Kur'an eğitimi alacaklar. Manevi değerlere dini değerlere katkı veren gençlerimizi çocuklarımızı ilimize ülkemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Hacı Ali Baktır da, doğup büyüdükleri ilçeye anneleri adına bir hayır yaptırmanın verdiği mutluğu yaşadıklarını söyledi.