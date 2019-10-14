Son Dakika Haberleri: Kayseri'de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı: 6 yaralı

Kayseri'de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı: 6 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı, kazada ambulanstaki hasta ile birlikte 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı: 6 yaralı, System.String[]

Kayseri'de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı, kazada ambulanstaki hasta ile birlikte 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan ilçesine bağlı yeşil Mahallede bulunan Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 38 DG 818 plakalı otomobil, hastaneye hasta taşıyan 38 VA 082 plakalı ambulansa çarptı. Kazada aynı aileden N.E., Y.E., M.E. ve M.E. ile C.S. ve E.S. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
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