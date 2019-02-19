Kayseri'de Hırsızlık Şüphelisi 3 Kişiye Tutuklama
1 saat önce
KAYSERİ'de, 5 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAYSERİ'de, 5 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 Şubat'ta merkez Melikgazi
ilçesi Kayabağ Mahallesinde M.T.'nin evine giren kimliği belirsiz kişiler, değerli eşyaları alarak kaçtı. Jandarma
, olayla ilgili Ö.K., N.Y., E.Y. ve O.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 32 hırsızlık malzemesi ele geçirildi.
Kayabağ Mahallesi'nde bulunan 5 evden de hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.K., N.Y. ve E.Y. tutuklanırken, O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:09 Kaynak: DHA
Yorgunluktan Yere Çöken Atını Kırbaçlayıp Tekmeleyen Sahibi, Vatandaşların Tepkisini Çekti
DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu
Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu
Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım