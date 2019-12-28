Kayseri'de iki hasta, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kayseri'de iki hasta, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika

Kayseri'de iki hasta, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

6 saat önce

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde tedavi gören akciğer hastası Figen Özdemir (46) ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören down sendromlu kalp hastası Kerim Kodalak (4), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kayseri'de iki hasta, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi, System.String[]

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde tedavi gören akciğer hastası Figen Özdemir (46) ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören down sendromlu kalp hastası Kerim Kodalak (4), ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kayseri'de akciğer hastası Figen Özdemir ve down sendromlu kalp hastası Kerim Kodalak, tedavilerinin devamı için İstanbul'a sevk edildi. İki farklı hastanede tedavi gören Özdemir ve Kodalak, ambulansla Kayseri Havalimanı'na getirilerek ambulans uçağa bindirildi.

Nakil sırasında açıklamada bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Mevlüde Ceran, "4 yaşındaki hastamız Kerim doğuştan down sendromlu olarak doğmuştur.  Bu nedenle kalp anomalisi vardır. Doğduğu zaman ameliyat edilmiş. Şu anda da kalbinde 'blok' dediğimiz bir olay gerçekleşmiştir. Bu nedenle kalp pili takılması için İstanbul'da bulunan bir hastaneye gitmesi gerekiyor. Uzun bir yola dayanamayacağı için karayoluyla değil, hava ambulansı ile nakledilmesi uygun görülmüştür. İkinci hastamız Figen Özdemir'in ise akciğer damarlarına vücudun herhangi bir yerinden pıhtı atmış. Bu nedenle solunum sıkıntısı çeken bir hastamız, onun da İstanbul'a nakledilmesi gerekiyordu. Karayolu hasta için uygun olmayacağından dolayı yine bu hasta içinde uçak ambulansı değerlendirdik. Uçak ambulansla kısa sürede İstanbul'a ulaşmaları hastalarımız için hayat kurtarıcı olmuştur" dedi.


İstanbul, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:32 Kaynak: DHA
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