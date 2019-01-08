Kayseri'de Kablo Hırsızlığına 3 Tutuklama
39 dakika önce
KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çalarken suç üstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.
KAYSERİ'nin İncesu
ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çalarken suç üstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Çardaklı
Mahallesi'nde 7 gün önce haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı meydana geldi. Jandarma
ekipleri, kabloları alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri aynı mahallede 4 gün sonra 350 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalmaya çalışan A.S., H.O., ve Ö.A.'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin, 1 hafta önceki kabloları çalanlar olduğu belirlendi. 3 kişi, sorguları ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:42 Kaynak: DHA
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