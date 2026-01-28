Kayseri'de Kaçak Sünnet Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Kaçak Sünnet Davası

28.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 yaşındaki çocuğun kaçak sünnetiyle ilgili üç sanığın yargılaması devam ediyor.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ç, S.T. ve S.D, mağdur F.E.B. ve müşteki babası Y.B. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun geldiğini ve dosyaya eklendiğini ifade etti.

Sanıklar savunmalarında, önceki celse verdiği savunmalarını tekrar etti.

Sanık avukatları aleyhte hususları kabul etmeyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesinden sonra savunma yapacaklarını ve müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devam etmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme hakimi, 3 sanığın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi nedeniyle Ağustos 2024'te 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Develi Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 sanık hakkında "taksirle yaralama" ve "mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi" suçlarından hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Sünnet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kaçak Sünnet Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:17:57. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kaçak Sünnet Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.