Kayseri'de Kaçak Sünnet Davası

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ç, S.T. ve S.D, mağdur F.E.B. ve müşteki babası Y.B. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun geldiğini ve dosyaya eklendiğini ifade etti.

Sanıklar savunmalarında, önceki celse verdiği savunmalarını tekrar etti.

Sanık avukatları aleyhte hususları kabul etmeyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesinden sonra savunma yapacaklarını ve müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devam etmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme hakimi, 3 sanığın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi nedeniyle Ağustos 2024'te 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Develi Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 sanık hakkında "taksirle yaralama" ve "mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi" suçlarından hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.