Kayseri'de Kar Yağışı Devam Ediyor

Kayseri'de kar etkisini sürdürüyor.

Kentte sabaha karşı başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Yağışın etkili olduğu Erciyes'te de kar kalınlığının 190 santimetreye ulaştığı öğrenildi.