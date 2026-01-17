Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu

17.01.2026 13:39
Kayseri'de kar yağışı kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü, temizlik çalışmaları sürüyor.

KAYSERİ'de etki olan kar yağışıyla, kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kara bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler, beyaza büründü. Kent merkezinde de kar yağdı. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu.

Haber-Kamera: Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

