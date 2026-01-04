Kayseri'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
Kayseri'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kayseri'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
04.01.2026 15:37
Hacılar'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen kadın tedavi altına alındı.

Beğendik Mahallesi'nde yaşayan Fatma T. (52), sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

Kadının halsiz olduğunu fark eden eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika

