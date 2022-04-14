Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı

14.04.2022 09:46

Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaza yapan bir otomobil alev alırken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaza yapan bir otomobil alev alırken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kamyonet ile otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından otomobil yanmaya başlarken, otomobil içerisinde bulunan C.B., H.B., M.B. ve M.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı - Son Dakika
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