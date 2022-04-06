Kayseri'de kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza - Son Dakika
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Kayseri'de kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza

06.04.2022 13:02
Kayseri'de kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye ve Gevhernesibe Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 16 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyonda işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, 70 lira ile oyun kartları ve pul ele geçirildi.

Kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 lira para cezası kesildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza - Son Dakika


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