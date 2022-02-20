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Kayseri'de madde bağımlısı genç evini yaktı - Son Dakika

Kayseri'de madde bağımlısı genç evini yaktı

20.02.2022 23:58
Kayseri'de madde bağımlısı genç evini yaktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç evini yaktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç evini yaktı.

TOKİ Demokrasi Mahallesi Türk Yurdu Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan 24 yaşındaki Y.Ç. henüz öğrenilemeyen nedenle evi ateşe verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri doğal gaz patlaması ihtimaline karşı binayı tahliye etti.

İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı açarak içeri girerken, yanan evde kimseyi bulamadı. Kısa sürede ekiplerce söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Ekipler olay yerinden kaçan Y.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan bina sakinlerinde Muhammed Mustafa Ekinci gazetecilere, yangından önce gaz kokusu aldığını, daha sonra komşusunun evini yaktığını fark ettiklerini söyledi.

Ekici, komşularını tahliye etmek için ekiplerle çalıştığını ve binadaki gaz girişini kapattıklarını ifade etti.

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Demokrasi, İtfaiye, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de madde bağımlısı genç evini yaktı - Son Dakika


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