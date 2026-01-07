Kayseri\'de Narko-Okul Uygulaması

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevresinde okulla ilgisi olmayan 4 araç ve 12 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde ve çevresinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından Yalçın Delikan Ortaokulu çevresinde, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan 'Narko-Okul' uygulamasında 4 araç ve 12 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi. - KAYSERİ