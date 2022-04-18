Polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı

18.04.2022 16:43

Kayseri'de polisten kaçarken birinci kattaki balkondan atlayarak yaralanan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de polisten kaçarken birinci kattaki balkondan atlayarak yaralanan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde gece uygulamasında kendisini durduran bekçilere silah çekip, havaya bir el ateş ettikten sonra kaçan O.G'nin (27) yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen firari hükümlü O.G'nin saklandığı adresi tespit eden polisler, 6 ekiple operasyon düzenledi.

Kapı çalındığı esnada ekipleri fark eden O.G, birinci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaralandı.

Ayağında kırıklar oluşan firari hükümlü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Operasyonda, hükümlünün kullandığı havalı tabanca da ele geçirildi.

Polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı
Polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı
Polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı
Polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı
Polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı
Polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisten kaçarken birinci kattan atlayarak yaralanan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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