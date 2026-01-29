Kayseri'de Salatalık Zam Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kayseri'de Salatalık Zam Şampiyonu

Kayseri\'de Salatalık Zam Şampiyonu
29.01.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de salatalık fiyatları 150 TL'ye yükseldi, bu hafta zam şampiyonu oldu.

Kayseri'de semt pazarlarında haftanın zam şampiyonu artan fiyatıyla salatalık oldu.

Yarım asırdır pazarcılık yapan Ahmet Cumaoğlu bu haftanın zam şampiyonunun salatalık olduğunu söyledi. Salatalık semt pazarında 150 TL'ye satışa sunulurken, geçen haftalara göre fiyatında artış olduğu görüldü. Antalya ve Mersin'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Cumaoğlu; "Pazarcılık mesleğine başlayalı yarım asrı geçti. Pazarda fiyatlar yüksek. Antalya'yı sel vurması, Mersin'de fırtına ve rüzgarın yüksek olmasından kaynaklı fiyatlar yüksek. Bu hafta pazarda zam şampiyonu salatalık. Yerinde 120 TL toptan alındığında ama bizde ise halden aldığımız için 150 TL'ye satıyoruz. Şu anda domatesin yerlisi 90 TL, salkım domates ise 100 TL bandında. Biberler yerinde 100 TL biz 120 TL'ye satıyoruz. Bulursak uygun alıp uygun satmaya çalıyoruz. Pazardaki mallarımız kaliteli daha kalitelisi market ve manavlarda oluyor ama onlar da yüksek fiyat biçiyor" dedi.

Cumaoğlu, mümkün olduğunca kaliteli ürünler satmaya çalıştıklarını söyleyerek; "Pazara uygun şekilde bizlerde temiz mallar bulup almaya çalışıyoruz. En temiz mallar şuanda pazarlarda. Pazarlarda da rekabet var yok değil. Pisten kastım 2. ve 3. kalite mallar satanlar var. Biz mümkün olduğunca tezgahımızda 1. kalite mal satmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kayseri, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Salatalık Zam Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
TikTok’un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:37
Fenerbahçe’de ’’Karim Benzema’’ sesleri
Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 15:57:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Salatalık Zam Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.