Kayseri'de iş insanına şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.Y. (37), F.C.T. (27) ve T.T. (26) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Şantajcılar Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?