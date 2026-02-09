KAYSERİ'de bir iş insanının uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yapan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Yağma', 'Tehdit' ve 'Şantaj' suçu işledikleri belirlenen S.Y. (28), F.C.T. (27) ve T.T. (26) düzenlenen operasyonla yakandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Şantajcılar Yakalandı - Son Dakika
