Selin ardından ekiplerin temizlik çalışması sürüyor - Son Dakika
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Selin ardından ekiplerin temizlik çalışması sürüyor

13.06.2022 13:08

Kayseri'de sağanak nedeniyle kentin farklı bölgelerinde meydana gelen selin ardından ekiplerin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de sağanak nedeniyle kentin farklı bölgelerinde meydana gelen selin ardından ekiplerin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kentte dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası Gömeç, Güneşli, Kızık, Saraycık ve Sarımsaklı mahallerinde oluşan selin ardından ekipler temizlik çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, kapanan yollar ile sel sularının sürüklediği taş ve kaya parçalarını temizledi. Mahsur kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Bazı bölgelerde sebze ve meyve fideleri zarar gördü.

Yahyalı ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Derebağ Şelalesi yolu da tekrar trafiğe açıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Dün saat 18.00 sıralarında sağanak nedeniyle Derebağ ve Kirazlı bölgelerinde sel felaketi yaşadık. Tesellimiz can kaybımız yok. 4 küçükbaş hayvanımız telef oldu. Biz de geceden beri ekiplerimizle sahadayız. Ekiplere gönülden teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız sabaha kadar çalıştı. Tarımda zararımız büyük. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Sel yataklarının, kanalların doldurulmaması lazım. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum."

Güneşli Mahallesi sakinlerinden Ahmet Baş da yağışın dün akşam saatlerinde etkili olmaya başladığını anlatarak, "Gece saatlerine kadar belediye ekiplerimiz çalıştı. Sabah yine çalışmalar devam ediyor. Çok hasar var. Evler zarar gördü. Araçlarda da zarar var. Bazı arabalar kaldırılıyor." dedi.

Mehmet Tunç ise yağış sonrası suları engelleyemediklerini ve her yeri su bastığını dile getirdi.

Sağanak bugün de devam etti

Öte yandan, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sanayi bölgesinde bazı vatandaşlar, dükkanlarının önünde biriken suyu temizledi.

Hürriyet Mahallesi'nde ise bir kaldırımda yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Selin ardından ekiplerin temizlik çalışması sürüyor
Selin ardından ekiplerin temizlik çalışması sürüyor
Selin ardından ekiplerin temizlik çalışması sürüyor
Selin ardından ekiplerin temizlik çalışması sürüyor

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin ardından ekiplerin temizlik çalışması sürüyor - Son Dakika

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