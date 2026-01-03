Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
03.01.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Kocasinan'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, diğeri ağır yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yemliha Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan A.Ç., üzerinde bulunan silahla Sami B. ve M.B.'ye ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Sami B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.B. de ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sami B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, şüpheli A.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 07:02:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.