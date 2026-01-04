Kayseri\'de Snowboard İl Birinciliği Sonuçlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Snowboard İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Snowboard İl Birinciliği müsabakaları Erciyes'te düzenlendi. Erciyes Dağı Hacılar Kapı mevkiinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken müsabakalar sonunda başarılı olan sporcular madalyalarını takdim edildi. Dereceye giren sporcuların madalyaları Kayser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Kocasinan İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik tarafından takdim edildi. - KAYSERİ