Kayseri\'de Sokak Köpeği Kız Çocuğunu Yaraladı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sokak köpeği bir kız çocuğuna saldırarak, bacağından yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kız çocuğu bacağından yaralandı. Kız çocuğu ailesi tarafından Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun yakınları duruma tepki göstererek, başıboş köpeklerin barınaklarda toplanarak kontrol altında tutulmasını istedi.
Öte yandan, kız çocuğuna sokak köpeğinin saldırması olayında sorumlu tutulan zabıta amiri hakkında soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
