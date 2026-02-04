Kayseri'de Spor Yatırımları Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Spor

Kayseri'de Spor Yatırımları Protokolü İmzalandı

Kayseri\'de Spor Yatırımları Protokolü İmzalandı
04.02.2026 16:25
Kayseri'de spor altyapısını güçlendirecek yatırımlar için protokol imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile kentin spor altyapısını güçlendirecek stadyum, spor merkezi ve Erciyes Kayak Merkezi yatırımlarını kapsayan protokolü imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde, Melikgazi ilçesinde bulunan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun bakım ve onarım çalışmaları, Kocasinan ilçesinde yer alan Kongre ve Spor Merkezi'nin bakım ve onarımı ile yenilenmesi hedefleniyor.

Ayrıca Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak tesislerinin iyileştirilmesi, kayak pistlerinin hazırlanması ve kalitesinin arttırılması amacıyla kar ezme makinesi temini gerçekleştirilecek. Yürütülecek çalışmalar, yüzde 50 destekle gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin spor tesislerini kapsayan yatırımları hayata geçireceklerini belirterek, iş birliğinin Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayseri'de Spor Yatırımları Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Sisi tarafından karşılandı
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
Kayseri'de Spor Yatırımları Protokolü İmzalandı
