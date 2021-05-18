Kayseri'de STK'lerden İsrail'e tepki - Son Dakika

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği adı altında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında grup adına açıklama yapan Ahmet Taş, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da 73 yıldan bu yana İsrail'in Müslümanlarına zulmetmeye devam ettiğini belirtti.

İsrail güçlerinin ramazan ayının ilk cumasından başlayarak Mescid-i Aksa'ya namaza gelenlere, gaz bombaları ile plastik mermilerle saldırarak zulümlerini artırdığını ifade eden Taş, "Ramazan ayı boyunca devam eden İsrail zulmü, Kadir Gecesi günü Mescid-i Aksa'ya teravih namazı için gelen Müslümanlara yangın bombası ile saldırması, ardından havadan ve karadan Gazze'ye saldırması ile insanlık katliamına dönüştü." dedi.

Kadir Gecesi'nden bu yana devam eden saldırılarda, okulların, mescitlerin, hastanelerin, basın merkezlerinin ve sivil yerleşim birimlerinin hedef alındığına dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde ve insan haklarından nasibini almamış başta ABD olmak üzere, emperyalistlerin seyrederek ve cani İsrail'e destek vererek onay verdiği saldırılarda, bugüne kadar çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 250'ye yakın masum sivil hayatını kaybetti. Bine yakın sivil yaralandı. Gazze harabe ve yaşanamaz bir bölge haline geldi. Acımasızca devam eden saldırıların ateşkes sağlanarak sona erdirilmesi, katliam sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermelerinin sağlanması için, başta ülkemiz idarecileri olmak üzere, adalet ve merhamet sahibi dünya idarecileri halkları ve sivil toplum kuruluşlarını adalet ve merhamet için bir araya gelip güçlerini birleştirmeye ve harekete geçmeye davet ediyoruz."