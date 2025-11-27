Kayseri'de Şüpheli Çanta İmha Edildi - Son Dakika
Kayseri'de Şüpheli Çanta İmha Edildi

27.11.2025 23:28
Kocasinan'daki parkta bulunan şüpheli çanta, polis tarafından imha edilip içinin boş olduğu anlaşıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta bırakılan şüpheli çanta, polis ekipleri tarafından imha edildi. Çantanın boş olduğu belirlendi.

Kayseri'de şüpheli paket paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, banka bırakılan çantayı gören vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

FÜNYE İLE İMHA EDİLDİ

Çantanın şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek imha edildi. İmha işleminin ardından çantanın içinin boş olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

