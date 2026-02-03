Kayseri'de Tarım İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Ekonomi

Kayseri'de Tarım İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kayseri\'de Tarım İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı
03.02.2026 17:27
Kayseri Valiliği ve diğer kurumlar, tarımsal üretimi desteklemek için protokol imzaladı.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Şeker, Migros AŞ, Gürata AŞ ve ZZEF AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker'in ev sahipliğinde hayata geçirilen işbirliği protokolüne, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Gürata AŞ ve ZZEF AŞ yöneticileri ile ziraat odası başkanları katıldı.

Protokol kapsamında, yerel üretimin desteklenmesi, çiftçilerin pazara erişiminin güçlendirilmesi, tarımsal ürünlerin daha geniş tüketici kitlesine ulaştırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Kamu ve özel sektör işbirliğinin somut bir örneği olarak değerlendirilen anlaşmanın, Kayseri tarımına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Törende konuşan protokol paydaşları, işbirliğinin hem üreticiye hem de tüketiciye önemli faydalar sağlayacağını vurgulayarak, projenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Kayseri Valiliği, Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Tarım

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Tarım İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de Tarım İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
