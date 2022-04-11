Kayseri'de tavaya yanlışlıkla dökülen benzin yangın çıkardı! Baba ve kızı yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de tavaya yanlışlıkla dökülen benzin yangın çıkardı! Baba ve kızı yaralandı

11.04.2022 19:08
Kayseri'de tavaya yanlışlıkla dökülen benzin yangın çıkardı! Baba ve kızı yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kocahacılı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iftar yemeği hazırlarken tavaya yağ yerine benzin döken ailenin evinde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle beraber çıkan yangında, baba Hüseyin T. ve kızı Yaren T. yaralandı.

Kocahacılı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, kızına yemek hazırlayan baba Hüseyin T. (45), sobanın üzerindeki tavaya yemek yapmak için yağ yerine yanlışlıkla benzin dökünce evde alevler yükseldi.

Kızgın tavaya yağ yerine benzin döktü! baba ve kızı yaralandı

SOBA ÜZERİNDE BULUNAN KIZGIN TAVAYA YAĞ YERİNE BENZİN DÖKTÜ

Alevlerin sıçradığı evde çıkan yangın sonucu, baba Hüseyin T.ile kızı Yaren T. yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan baba ve kızı, Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Yahyalı, Yangın, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de tavaya yanlışlıkla dökülen benzin yangın çıkardı! Baba ve kızı yaralandı - Son Dakika


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