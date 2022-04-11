Kocahacılı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, kızına yemek hazırlayan baba Hüseyin T. (45), sobanın üzerindeki tavaya yemek yapmak için yağ yerine yanlışlıkla benzin dökünce evde alevler yükseldi.
Alevlerin sıçradığı evde çıkan yangın sonucu, baba Hüseyin T.ile kızı Yaren T. yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan baba ve kızı, Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de tavaya yanlışlıkla dökülen benzin yangın çıkardı! Baba ve kızı yaralandı - Son Dakika