Kayseri\'de Tipi Nedeniyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes yolunda tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hacılar-Erciyes yol ayrımında etkili olan tipi nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu mahsur kalan araca ulaşıldı.
Ekipler tarafından mahsur kalan araçtaki 2 kişi alınarak araçlarla güvenli bölgeye götürüldü. - KAYSERİ
