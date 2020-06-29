Kayseri'de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 3 kişi yararlandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 3 kişi yararlandı.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şehriban T. hayatını kaybederken aynı aileden Zeynep, Yusuf ve Necmettin T. yaralandı.
Yaralılar Pınarbaşı devlet hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 07:52 Kaynak: İHA
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