Kayseri'de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar Pınarbaşı devlet hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şehriban T. hayatını kaybederken aynı aileden Zeynep, Yusuf ve Necmettin T. yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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