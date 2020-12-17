Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

17.12.2020 23:17

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muzaffer B. yönetimdeki 06 DJ 6271 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda kontroden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Muzaffer B. ile Serkan A. olay yerinde hayatını kaybetti, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden yarılı çıkarılan Halil K. Kayseri Şehir hastanesine sevk edildi.

Öte yandan aksayan tramvay seferleri otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden devam etti.

Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil, Kayseri, Tramvay, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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