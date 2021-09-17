Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; A.Ö. ve M.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahıslara ait olduğu tespit edilen Hacılar'da bağ evi, Cırgalan'da bağ evi, Talas'ta ikamet, Oymaağaç'ta iş yeri olmak üzere toplam 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 75 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 290.42 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 4 adet pompalı kartuş, 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo, suçtan elde edilen gelir kapsamında 4 bin 820 TL ile 100 Euro ele geçirildi. A.Ö. ve M.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.