Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs yakalanırken, 1 kilo 420 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İsithbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, H.P., A.D. ve S.K. yakalandı. Adreslerde yapılan arama çalışmalarından 1 kilo 420 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. H.P., A.D. ve S.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ