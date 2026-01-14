Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine Cezası: 12 Yıl 6 Ay Hapis

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık G.U. ve avukatı hazır bulundu.

Esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, uyuşturucunun ev arkadaşına ait olduğunu iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık G.U'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.