Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Sıddık Taysi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Taysi'nin cenazesi de ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri 'nin Tomarza ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi ile Çayinli Mahallesi arasında bulunan krom madeninde meydana gelen olayda işçi Sıddık Taysi, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten yere düştü. Talihsiz adam ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tomarza, Kayseri, Maden, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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