Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi

23.09.2022 23:11
Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi can verdi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi ile Çayinli Mahallesi arasında bulunan krom madeninde meydana gelen olayda işçi Sıddık Taysi, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten yere düştü. Talihsiz adam ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Sıddık Taysi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Taysi'nin cenazesi de ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Tomarza, Kayseri, Maden, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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