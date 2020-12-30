Kayseri'de yeni yıl mesajları - Son Dakika

Kayseri'de siyasi parti, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni yıl mesajında, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı bir yılın geride bırakıldığını belirterek, kayıpları telafi etme adına 2021 yılından umutlu olduklarını belirtti.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise yeni yıl mesajında, 2021 yılının güzellikler getirmesini temenni ederken, felaketler ve pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı gibi olmaması dileğinde bulundu.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da mesajında, 2020 yılının yaşanan acı olayları ile tarihe not düşüldüğünü ifade ederek, 2021 yılında sağlık ve huzur diledi.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu ise 2021 yılının salgınların, savaşların bittiği insanların barış, sağlık ve huzur içinde yaşanılacak bir yıl olmasını temenni etti.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ise yeni yılın Türkiye'ye, insanlığa hayır, bereket, adalet, kardeşlik ve huzur getirmesini diledi.