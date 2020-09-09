Kayseri'de yerli tohum çalışmaları - Son Dakika

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'de yerli milli tohumun desteklenmesi amacıyla "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında kurulan 5 tesiste üretim yapılıp çiftçilere ulaştırıldığını belirtti.

Proje kapsamında 2018 yılında faaliyete geçirilen Felahiye ilçesindeki tohumculuk işletmesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, burada yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 960 bin lira hibe desteği ile 2018 yılında kurulan tesisin 15 ton saatlik kapasite ile Türk çiftçisine katkı sağladığını ifade etti.

Strateji öneme sahip tohumun öneminin her geçen gün arttığını ve ülkemizde de bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Tohumluk üretiminde özel sektörün payı, buğdayda yaklaşık yüzde 70, arpada yüzde 80, bazı yemeklik baklagil türlerinde ise yüzde 100'lere yükselmiştir. İlimizde bakanlığın destekleri ile toplam yaklaşık proje maliyeti 7 milyon lira olan 5 adet hububat işleme, paketleme ve depolanmasına yönelik işletme kurulmuş ve faaliyetine devam etmektedir. Bu projelerle tohumculuk sektöründe tüm paydaşlarda farkındalık oluşturulmuş ve rekabetçiliğinin arttırılması sağlanmış, bölge çiftçimizin kaliteli, milli ve rekabetçi fiyatlara sahip tohumlara ulaşması hedeflenmiştir."