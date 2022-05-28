Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı

28.05.2022 16:01

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyesi yavru zebra oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyesi yavru zebra oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan bahçede baharla birlikte zebra, keçi, kuzu, geyik, ceylan, maymun gibi hayvanlar yavrularını dünyaya getiriyor.

Hayvanat bahçesi, 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yaparken sakinlerinin sayısı yeni üyeleriyle artmaya devam ediyor.

Yeni doğan zebra, hareketli halleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Yeni doğan üyelere veteriner ve görevlilerce özenle bakılan hayvanat bahçesi, 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı
Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı
Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı
Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı
Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı
Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı
Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı
Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı

YORUMLAR
500
Hayvanat bahçesinde yeni doğan zebra ilgi odağı oldu Hayvanat bahçesinde yeni doğan zebra ilgi odağı oldu Çekmeköy'de utangaç yavru maymun hayvanat bahçesinin maskotu oldu Çekmeköy'de utangaç yavru maymun hayvanat bahçesinin maskotu oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:47 Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 17:18:28. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement