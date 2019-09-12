Son Dakika Haberleri: Kayseri'den Aksaray'a iki transfer
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Kayseri'den Aksaray'a iki transfer

1 saat önce

Kayseri alt yapısından yetişen Mihriban Yitiz ve Halime Bayram yeni sezonda Aksaray Belediyespor Hentbol takımına transfer oldular.

Kayseri'den Aksaray'a iki transfer, System.String[]

Kayseri alt yapısından yetişen Mihriban Yitiz ve Halime Bayram yeni sezonda Aksaray Belediyespor Hentbol takımına transfer oldular.


Yeni sezonda Aksaray Belediyespor Hentbol takımı forması giyecek olan genç sporcular Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorlar.


2005 doğumlu Mihriban Yitiz ile 2006 doğumlu Halime Bayram hem kulüplerinde hem de okul takımlarında gösterdikleri başarı ile Aksaray Belediyespor Hentbol takımına transfer oldular.


Yeni takımında çalışmalara başlayan 2005 doğumlu Mihriban Yitiz yaptığı açıklamada, "Yıllarca Kayseri hentbol alt yapısında beni yetiştiren kulüp antrenörüm Levent Kaya ve Okul Beden Eğitimi Öğretmenim Şahin Salman'la hentbolü çok sevdim ve kendime hedef koymuştum. İnşallah bu hedefime ulaşabilmek için yeni takımım ve yeni antrenörümle ciddi başarılara ulaşmak istiyorum ve bu hedefleri düşünmemi sağlayan antrenörlerime ve tüm çabalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.


2006 doğumlu Halime Bayram ise, "Bizler Kayseri'nin Yemliha ilçesinden kilometrelerce yol yapıp Talas'a antrenman yaparak hocalarımızla kendimizi geliştirmeye çalıştık, inşallah burdaki hocalarımızıda Aksaray Belediye'de yeni hocalarımızıda mahçup etmeyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Aksaray, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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