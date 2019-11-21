Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'te sınıfları ziyaret ederek kursiyerlerle görüştü.

KAYMEK'te farklı branşlarda çocuklar ve yetişkinler için açılan kursların artarak devam edeceğini ifade eden Büyükkılıç, KAYMEK bünyesinde 12 bin öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

Büyükkılıç, AK Parti Gençlik Kolları tarafından başlatılan kitap kampanyasına da 1338 kitapla destek verdi.

Kayseri Şekerde randevulu sistem tarıma katkı sağlıyor

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan-Tuzhisar bölgesinde pancar hasadı ile yükleme işlemlerinin yapıldığı alanda Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikaları için 2019-2020 kampanya döneminde yaklaşık 3 milyon ton şeker pancarı söküm ve tesellümünün yapıldığı, yüzde 95 oranında randevulu sisteme uyum sağlandığı kaydedildi.



Programa, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Başkan Vekili Halis Lektemur, yönetim kurulu üyeleri Hurşit Dede, Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı ve denetim kurulu üyesi lerinden Mehmet Güntay katıldı.

KASKİ'den Bünyan'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret ederek ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Halil İbrahim Kılıçaslan, Plan Proje Dairesi Başkanı Fatih Mehmet Durmuşçelebi, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Ufuk Sekmen ve belediye teknik ekibinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Altun, teknik ekiple yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve beklentilerinin aktarıldığını kaydetti.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ise amaçlarının 2020 yılında yapılacak yatırımları belediye başkanlarıyla istişare edip, planlama yapmak olduğunu bildirdi.