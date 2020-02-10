Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı toplantısında 64 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında yapıldı.

Toplantıda 64 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda bazı cadde ve sokaklara isim verilmesiyle ilgili komisyon raporları da ele alındı.

Görüşmeler sonucu Ihlamur Köprüsü ile Bekir Yıldız Bulvarı arasındaki bulvara Kocasinan Belediyesi Eski Başkanlarından Ali İhsan Alçı'nın, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Uluğ Sokak'a Arif Molu'nun, Talas Yukarı Mahalle'deki Kayabaşı Sokak'a da Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun isimlerinin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.



Toplantıda ayrıca Beyazşehir, Ziya Gökalp ve Argıncık Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların kütüphane olarak tahsis edilmesi ve Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işletilmesi için yapılacak protokole yetki verilmesi talebi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Savruk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Antalya'da trafik kazası geçirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çok şükür hayati tehlikesi yok ve tedavi altında. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor acil şifalar diliyoruz. Bugün öğrendik ki İblid'de şehitlerimiz var. Üzüntümüz sonsuz. Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şehit düşen Mehmetçiklerimize ve yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır diliyoruz."

ERÜ'lü akademisyene "Bakteriler" ödül getirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana, TÜBİTAK tarafından 5 bin 600 proje arasından seçilen "Topraktan Rizobakterilerin İzole Edilmesi ve Şeker Pancarı Üretiminde Kullanılması" projesi ile İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu tarafından ödül ve bursa layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada Aziz Şatana'ya ödülü Londra'da düzenlenen törenle teslim edildi.

Aldığı ödülle ilgili açıklama yapan Şatana, şunları kaydetti:

"Biz TÜBİTAK 1512 Teknopark girişim projesini yürütüyoruz. Bu proje 2018 yılında TÜBİTAK'a başvuru ile başladı. Şeker pancarı köklerinden bakteri izole ediyoruz. Bu bakterileri biyoteknolojik yöntemlerle izole ettikten sonra adlandırmalarını yapıyoruz. Burada amacımız, izole ettiğimiz bu bakterileri, tarımda kimyasal gübrelerin yerine sıfır atık gübre olarak kullanmak, böylece çevreyi kirleten kimyasallardan kurtulmak. Ayrıca her yıl ithalat yoluyla ülkemizin kimyasal gübre hammadde alımının önüne geçerek bu bakterileri tarımda kullanma yoluna gidiyoruz.

Ar-Ge aşamalarına devam ettiklerini aktaran Şatana, "Ürünümüz, piyasadaki ürünlerden çok farklı. İlk defa Türkiye'ye girecek. Muadillerine göre 100 kat da etkili. Çok küçük ve 10 ml büyüklüğünde. Bu çapta henüz bir ürün geliştirilmiş değil. Tabi ki bu bakteriler topraklarımıza ait. Yetenekleri son derece üstün. ve adaptasyon yetenekleri de son derece güçlü." ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da üniversite olarak yapılan her türlü projeye destek verdiklerini vurgulayarak, Şatana'yı aldığı ödülden dolayı tebrik etti.