Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

17.10.2020 17:55
Kayseri'den kısa kısa, System.String[]

Kayseri Melikgazi Mustafa Özdal İlkokulu öğretmeni Gülayşe Yavuz, "Eğlenerek Öğreniyorum Projesi"yle dersleri daha eğlenceli hale getiriyor.

Kayseri Melikgazi Mustafa Özdal İlkokulu öğretmeni Gülayşe Yavuz, "Eğlenerek Öğreniyorum Projesi"yle dersleri daha eğlenceli hale getiriyor.

Mustafa Özdal İlkokulu 2/C sınıf öğretmeni Yavuz, "Eğlenerek Öğreniyorum Projesi"ni yürütüyor. Pandemi dönemi boyunca öğrenciler derslerde kendi materyallerini kendileri hazırladı.

Dersleri daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan proje ile öğrenciler, bu materyalleri sınıfta kullanacak ve diğer sınıflarla paylaşacak.

Öğrenciler, proje ortaklarının birlikte hazırladığı oyunları oynayarak öğreniyor.

Melikgazi'de çöplerin yer altına alınması devam ediyor

Melikgazi Belediyesi yeraltı konteyner sistemi uygulamaları kapsamında ilçenin birçok bölgesinde çöpleri yer altına alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 30 yeraltı çöp konteyneri Belsin bölgesine monte edildi.

Biyolojik ve görsel kirliliğin önüne geçeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yer altı çöp konteyneri sistemiyle biyolojik kirlilikle mücadele edip hijyen sağlarken, kent estetiğine uygun bir yapı oluşturarak görsel kirliliği de önleyemeye çalıştıklarını ifade etti.

Palancıoğlu, Belsin ve Ambar bölgesine 45, TOKİ bölgesine 5 olmak üzere 50 yeraltı çöp konteyneri satın alındıklarını ve bunlardan 30'unun Belsin bölgesine monte edildiğini aktardı.

Develi Belediyesinden Alparslan Türkeş Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması

Develi Belediyesi, Alparslan Türkeş Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Gerek merkez gerekse kırsal mahallelerde asfalt ve parke çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, bu sene havaların sıcak gitmesini fırsata çevirerek geçen sene mevsim şartlarından tamamlayamadıkları sıcak asfalt çalışmalarını bitirmek için ekiplerin özverili bir şekilde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Melikgazi, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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