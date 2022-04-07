Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'den kısa kısa

07.04.2022 17:01
Kayseri'den kısa kısa

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'i ziyaret etti.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'i ziyaret etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Varol ziyaretlerinde Kayseri'nin savunma sanayi potansiyeli ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin sempozyum tecrübesini anlattı.

Varol, 13-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi" ile ilgili bilgi verdi.

Büyükkılıç, Kariyer Günlerinde öğrencilerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Bünyan Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşarak tecrübelerini paylaştı.

Okul girişinde çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Büyükkılıç, öğrencilere teknolojiyi doğru kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sorduğu sorulara doğru cevap veren öğrencilere akıllı saat hediye eden Büyükkılıç, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret etti.

YORUMLAR
500
'Polikistik over korkulacak bir durum değil' 'Polikistik over korkulacak bir durum değil' Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

Makina Mühendisleri Odası, Süleyman Varol, İsmail Özdemir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Buça'daki kurbanı ojeli tırnaklarından tanıdılar! İrina Filkina'nın ölümle biten hazin sonu
16:57 Yıldızların Altında şarkısıyla bilinen Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti
16:51 Yalova'da tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü
16:24 Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 17:08:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement