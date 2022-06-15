Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

15.06.2022 16:12
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Şıhlı Mahallesi'ndeki tarihi Hamidiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Şıhlı Mahallesi'ndeki tarihi Hamidiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şıhlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Çiçek ve Büyükkılıç, mahallelinin talep ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretinde Develi Belediyesine ait un değirmenini inceleyen Büyükkılıç, kadın işletmecinin değirmenin zemininin iyileştirilmesi talebini yerine getireceklerini belirtti.

Çiçek ve Büyükkılıç, Hamidiye Medresesi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Kocasinan'da yol çalışmaları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elagöz, Hasanarpa, Yazır ve Akın mahallelerine ulaşım sağlayan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu mahallelere ulaşım sağlayan yolu, etaplar şeklinde altyapısıyla yeniliyor.

Çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Mahmut Şahin Caddesi'ni Erkilet Bulvarı'ndan başlayıp Elagöz'e kadar tamamlamıştık. Bundan sonra da bu güzergahı etaplar halinde sürdüreceğiz. Diğer kırsal mahallerimizde aynı şekilde programımız dahilinde yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz. Amacımız Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın daha huzurlu şekilde yaşamalarını sağlayacak her türlü konforu onların hizmetine sunmak."

Melikgazi'de yol çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin dört bir yanında iş makinelerinin çalıştığını ve yolların asfaltlandığını bildirdi.

Palancıoğlu, alt yapı çalışmaları tamamlanan Eğribucak Mahallesi Açelya Sokak'ta asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Program dahilinde ve ihtiyaç durumu da göz önüne alınarak bölge halkının hayatını kolaylaştırmak amaçlı gerekli bölgelerde asfaltlama yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, "Yap boz gibi bir yol çalışması olmasını istemiyoruz. Önce tüm altyapı kurumlarının işlerini bitirmesini bekleyip onlar işlerini tamamladıktan sonra asfalt çalışmamızı tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alıyoruz. Asfalt çalışmalarını başarıyla sürdüren ekiplerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Hamidiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Hamidiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı
Kaynak: AA

Kocasinan, Hamidiye, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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