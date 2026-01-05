Kayseri Emlakçılar'da Genel Kurul Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri Emlakçılar'da Genel Kurul Heyecanı

Kayseri Emlakçılar\'da Genel Kurul Heyecanı
05.01.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul başladı. Selim Atasoy ve Ertan Taştan yarışacak.

Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul heyecanı başladı.

Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul başladı. Genel kurulda beyaz liste ile Mevcut Başkan ve Başkan Adayı Selim Atasoy seçime girerken, sarı liste ile Ertan Taştan başkanlık seçiminde yarışacak. Genel kurul ile ilgili bilgiler veren Mevcut Başkan ve Başkan Adayı Selim Atasoy, "Odamızın 6. Genel Kurulunu düzenliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisi ile esnaf arkadaşlarımızla bugün burada toplanacağız. İnşallah camiamız için hayırlı bir seçim olur. Yıllardır yaptığımız görevde bilgi, birikim ve tecrübemizle tekrar göreve talip olduk. Arkadaşlarımızın teveccühü ile de kısmet kimi görürlerse ona göre de hareket edeceğiz. Şu anda 804 üyemiz var. Meslektaşlarımız da yoğun talep gösteriyorlar. İnşallah bizde seçimimizi temiz bir şekilde yapıp kim kazanırsa da elini sıkıp ayrılacağız salondan" dedi.

Sarı Liste Başkan Adayı Ertan Taştan ise, "Bugün mesleğimiz için birlik ve beraberlik mesajı vermek için adaylığımızı gerçekleştirdik. Yoğun bir katılım bekliyoruz. Şimdiden bütün meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gayretimiz artık yeteri kadar mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sözünü geçer bir boyuta getirmek. Projelerimiz var. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yararına olan bütün projelerimizi zaman zaman paylaştık. Hepsini de ön planda tutmak için hızla devam edeceğiz. Kazanan sadece mesleğimiz olsun diye diliyorum. Meslektaşlarımıza da birlik mesajı vererek yolumuza devam edeceğiz. Herkesin de sükunetini korumasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kayseri, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Emlakçılar'da Genel Kurul Heyecanı - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi

06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
01:35
Trump, Venezuela için Petrol Görüşmelerine Başladı
Trump, Venezuela için Petrol Görüşmelerine Başladı
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
22:25
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 06:56:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Emlakçılar'da Genel Kurul Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.