Son Dakika Haberleri: Kayseri Emniyeti Uyuşturucu Operasyonlarında 228 Şahıs Hakkında İşlem Yaptı

Kayseri Emniyeti Uyuşturucu Operasyonlarında 228 Şahıs Hakkında İşlem Yaptı

2 saat önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında 120 olayda 228 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Bulundurmak ve Kullanmak'tan işlem yaptı.

Kayseri Emniyeti Uyuşturucu Operasyonlarında 228 Şahıs Hakkında İşlem Yaptı, System.String[]
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında 120 olayda 228 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Bulundurmak ve Kullanmak'tan işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 120 olayda 228 kişi hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 15'i Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılırken, 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmalar çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan haklarında yakalama müzekkeresi bulunan 16 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılardan 10'u ifadeleri alınarak salıverilirken, 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bir ay içinde yapılan operasyonlarda 868,22 gram Esrar, 39,44 gram Eroin, 3 kilo 458,87 gram Metamfetamin, 146,70 gram Sentetik Kannobinoid, 131 gram Afyon Sakızı, 69 adet uyuşturucu - uyarıcı Extasy hap ve 65 adet Kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:19 Kaynak: İHA

14 Mart, Kayseri, 3. Sayfa
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