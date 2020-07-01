KAYSERİ Erciyes'te çadır kampı sezonu açılıyor - Son Dakika

KAYSERİ Erciyes'te çadır kampı sezonu açılıyor

Erciyes'te çadır kampı sezonu açılıyorKAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda yazın kurulan çadırlarda bu sezon hafta sonu başlayacak.

Erciyes'te çadır kampı sezonu açılıyor

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KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda yazın kurulan çadırlarda bu sezon hafta sonu başlayacak. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, çadırlarda rezervasyonların dolduğunu söyledi.

Erciyes Dağı eteklerindeki 2200 rakımlı Tekir Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, yaz mevsiminde Erciyes A.Ş. tarafından oluşturulan kamp alanı ile vatandaşların en sık tercih ettiği yerler arasında. Bu yıl hafta sonu itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan kamp alanında çadırlar kuruldu. 4'er kişilik 100 çadırda rezervasyonlar dolma noktasına geldi.

'HAFTA SONUNDAN İTİBAREN KONAKLAYACAKLAR'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes A.Ş. kurulduğu günden itibaren yaz döneminde farklı programlar yapmaya gayret etti. Erciyes'in kışın yakalamış olduğu potansiyeli yazın da farklı faaliyetlerle sunuyoruz. Burayı ülkemiz ve dünya insanlığı için faydalı kılmaya çalışıyoruz. Erciyes'te klasikleşen çadır kamp alanı hizmete sunuyoruz. Hafta sonunda itibaren misafirlerimiz 2200 rakımlı Erciyes Tekir yaylasında alt yapısını oluşturduğumuz kamp alanımızda konaklayabilecekler" diye konuştu.

'REZERVASYONLAR BİTME NOKTASINA GELDİ'

Erciyes'in yoğun talep gören merkezlerden biri olduğunu kaydeden Cıngı, "İnsanlarımız burada çadır kurma vakti kaybetmeden, hazır olan çadırlarda kamp yapabiliyor. Büyük ilgi gören tatil stili haline geldi. Özellikle içinde bulunduğu korona salgını nedeniyle insanlar daha fazla dağlara ve tabiata ilgi göstermeye başladılar. Bu sene daha şimdiden Erciyes'teki çadırlarımızın rezervasyonları neredeyse bitme noktasına geldi. Çok ilgi ve alaka var. Bizler de hükümetin açıklamış olduğu tedbirler kapsamında önlemlerimizi aldık. Çadırları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak konumlandırdık. Misafirlerimizin kontrolleri yapılarak kamp alanına alınacak" ifadelerini kullandı.

Murat Cahid Cıngı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ Erciyes'te çadır kampı sezonu açılıyor - Son Dakika

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